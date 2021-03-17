Москва, , 12:47 — REGNUM Михаил Горбачёв не прислушивался не только к голосу народа, но и голосу своих коллег в руководстве СССР, он был одним из самых авторитарных правителей страны, был одержим своей идеей «перестройки» и шёл напролом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 марта, комментируя высказывания экс-президента СССР.

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в интервью «Интерфаксу» Горбачев заявил, что референдум 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад Союза стал нарушением «воли всего народа».

« Референдум по вопросу о сохранении СССР, который 30 лет тому назад провёл Горбачёв, был лишь одним из прикрытий его политики, нацеленной на разрушение Советского Союза. Надо сказать, что основу существования и развития СССР, общесоюзную Коммунистическую партию, начал разрушать не Горбачёв. Разрушительные процессы были запущены в ней ещё в последний год жизни Сталина, а главный импульс получили в годы правления Хрущёва. Во времена Брежнева этот процесс был приостановлен, но и не повернут вспять, а Горбачёв, внешне открыв двери «партийной демократии», КПСС добил. Без идейного единства существование такого многонационального союза, как СССР, было невозможным.

О какой «воле всего народа» говорит Горбачёв, о какой справедливости? Это по воле народа он запустил капиталистические бациллы в советскую экономику? Это по воле народа он дал дорогу теневикам? Это по воле народа он сдал Западу ГДР и Социалистическое содружество, предал Кубу, Вьетнам, страны социалистической ориентации в «третьем мире», наших ближайших друзей и соратников в этих странах?

Горбачёв не прислушивался не то что к голосу народа, но и голосу своих коллег в партийном и государственном руководстве СССР! Если называть вещи своими именами, то Горбачёв был одним из самых авторитарных правителей СССР; он был одержим своей идеей «перестройки» и шёл напролом, прибегая в своих целях в том числе и к западной помощи. И нести ответственность за то, чем закончилась его «перестройка», он тоже должен сам, один. Никакие Яковлев или Шеварднадзе со своим гнилым вкладом эту ответственность не размоют.