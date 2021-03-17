Если бы в 1991 году народ спросили о Горбачёве, он указал бы ему на дверь
Москва, 17 марта, 2021, 12:47 — ИА Регнум. МихаилГорбачёв не прислушивался нетолькок голосу народа, но и голосу своих коллег в руководстве СССР, онбыл одним из самых авторитарных правителейстраны, был одержим своей идеей «перестройки» и шёл напролом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 марта, комментируя высказывания экс-президента СССР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Михаил Горбачев
Ранее в интервью «Интерфаксу» Горбачев заявил, чтореферендум17 марта 1991 годапо вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад Союза сталнарушением «воли всего народа».
«Референдум по вопросу о сохранении СССР, который 30 лет тому назад провёл Горбачёв, был лишь одним из прикрытий его политики, нацеленной на разрушение Советского Союза. Надо сказать, что основу существования и развития СССР, общесоюзную Коммунистическую партию, начал разрушать не Горбачёв. Разрушительные процессы были запущены в ней ещё в последний год жизни Сталина, а главный импульс получили в годы правления Хрущёва. Во времена Брежнева этот процесс был приостановлен, но и не повернут вспять, а Горбачёв, внешне открыв двери «партийной демократии», КПСС добил. Без идейного единства существование такого многонационального союза, как СССР, было невозможным.
О какой «воле всего народа» говорит Горбачёв, о какой справедливости? Это по воле народа он запустил капиталистические бациллы в советскую экономику? Это по воле народа он дал дорогу теневикам? Это по воле народа он сдал Западу ГДР и Социалистическое содружество, предал Кубу, Вьетнам, страны социалистической ориентации в «третьем мире», наших ближайших друзей и соратников в этих странах?
Горбачёв не прислушивался не то что к голосу народа, но и голосу своих коллег в партийном и государственном руководстве СССР! Если называть вещи своими именами, то Горбачёв был одним из самых авторитарных правителей СССР; он был одержим своей идеей «перестройки» и шёл напролом, прибегая в своих целях в том числе и к западной помощи. И нести ответственность за то, чем закончилась его «перестройка», он тоже должен сам, один. Никакие Яковлев или Шеварднадзе со своим гнилым вкладом эту ответственность не размоют.
Что же до мартовского 1991 года референдума, то да, он останется памятником уму простых граждан СССР. Если бы тогда к известному вопросу референдума добавили бы вопрос «Считаете ли вы необходимым отстранить М. С. Горбачёва от руководства СССР?», подавляющее большинство из них ответили бы: «Да, Горбачёв должен уйти!» — отметил Михаил Демурин.