Москва, , 12:52 — REGNUM Россия на протяжении нескольких лет предлагала НАТО провести переговоры о деэскалации, однако позитивной реакции со стороны альянса не было. Об этом заявил 17 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что от Москвы исходили конкретные предложения о готовности к переговорам и консультациям и с НАТО, и с отдельными странами. Они касались улучшения механизмов предотвращения опасных военных инцидентов, в том числе в регионах Балтийского и Чёрного морей.

«Мы делали (предложения) в течение нескольких лет, это был целый комплекс предложений наших военных, мы неоднократно говорили об этом», — подчеркнул Грушко в интервью РИА Новости.

Консультации с некоторыми странами совершенствуются, но альянс как таковой на предложения Москвы позитивно не отреагировал. Россия ожидает от НАТО очень простого решения — восстановления контактов по военной линии, добавил дипломат.

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