Чита, , 12:46 — REGNUM Несколько населённых пунктов Забайкалья всё ещё остаются без электричества после штормового ветра. Как сообщает сегодня, 17 марта, пресс-служба правительства региона, аварийно-восстановительные работы начались в поселке Шерловая гора Борзинского района.

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Специалисты энергокомпании «Россети Сибирь» устраняют повреждение на сети 0,4 кВ. Всего через единый информационный центр от жителей поселка поступило более 100 заявок, около 70 из которых уже отработано. Работа продолжается.

Как пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, частично не восстановили электроснабжение в селе Абагауйтуй Забайкальского района, Хада-Булаке, Чинданте, Биликтуе, Борзе и Шерловой Горе Борзинского района. Это самые пострадавшие от ветра района.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта сильный ветер в Забайкалье нанёс массовый ущерб электросетям и кровлям. От электроэнергии были отключены 54 населенных пункта в десяти районах.

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