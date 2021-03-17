Москва, , 12:44 — REGNUM В Госдуме назвали обдираловкой ситуацию с установлением повышенного налога на ряд автомобилей.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») напомнил, что когда принималось решение о повышении налога на предметы роскоши, то исходили из того, что доллар на тот момент был 1:30.

«Соответственно, когда доллар прыгнул более, чем в два раза, эту рублевую стоимость необходимо было соответственно скорректировать таким образом, чтобы дорогое авто считалось, начиная с 7 млн рублей», — рассуждает депутат в ТГ-канале.

Очевидно, что в категорию «роскоши» переместились достаточно скромные авто, которые ранее стоили 1,5 млн рублей или, на тот момент — 50 тыс. долларов. Так они сейчас так и стоят в долларах, а в рублях — уже более 3 млн рублей, отметил парламентарий.

«И эта откровенная обдираловка автовладельцев продолжается как ни в чем не бывало», — заключил Лысаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд моделей марки «Шкода» вместе с автомобилями BMW, Toyota, Lexus попали в перечень предметов роскоши с повышенным налогообложением, что вызвало резонанс в обществе.