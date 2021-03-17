Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Средний уровень преступности по итогам 2020 года в Петербурге составил 1135 преступлений на 100 тыс. населения, что существенно ниже среднероссийского показателя. Об этом сообщил врио начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов, отчитываясь перед городским Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Баранов указал, что в среднем по России за год фиксировалось 1393 преступления на 100 тыс. граждан, а в Северо-Западном федеральном округе — 1450 преступлений.

«То есть у нас в Петербурге жить по-прежнему безопасней, чем на остальной территории России, в том числе и в Москве», — сказал Баранов.

По его словам, число наиболее опасных преступлений продолжает снижаться в Северной столице. Число преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, снизилось на 11%, изнасилований — на 30%, грабежей — на 13%, разбоев — на 16%, квартирных краж — более чем на треть, краж транспортных средств — на 45%.

«Для нас это принципиальное значение имеет. Петербург, к сожалению, прослыл в нашей профессиональной сфере негласной столицей криминального автобизнеса. Что не может нас устраивать. На 2018 год в Петербурге было похищено автомашин больше, чем в Москве и Московской области вместе взятых, что тоже такой позорный факт», — рассказал Баранов.

Два года полиция Петербурга планомерно пыталась бороться с этим. В 2020 году удалось предотвратить 1845 таких преступлений, задержано 13 преступных групп, специализирующихся на угонах. Раскрываемость этих преступлений в прошлом году составила 12,4%, Баранов назвал это в целом невысоким процентом, но самым значительным за 10 лет.

«Это больное место у нас остаётся», — признал он.

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