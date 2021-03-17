Москва, , 12:43 — REGNUM Решение Великобритании об увеличении числа ядерных боезарядов вредит международной стабильности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы весьма сожалеем, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов. Безусловно, это решение, которое вредит международной стабильности и стратегической безопасности», — сказал Песков.

Он напомнил, что в качестве причины такого шага была названа «некая эфемерная угроза, которая исходит от России».

Песков назвал такие выводы неверными, поскольку со стороны России «никакой угрозы не исходит».