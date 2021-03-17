Нур-Султан, , 12:41 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам 2020 года на уровне 3,1%. Об этом 17 марта заявил глава ведомства Асет Иргалиев на пресс-конференции.

По его словам, прогноз улучшился за счет изменения внешне-экономической конъектуры, а также за счет высокой динамики в некоторых секторах экономики Казахстана.

Напомним, в конце 2020 года правительство Казахстана прогнозировало рост ВВП по итогам 2021 года на уровне 2,8%. В 2020 году ВВП республики сократился на 2,6%.

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