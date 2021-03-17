Кострома, 17 марта, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Костроме начата доследственная проверка по факту невыплаты зарплаты работникам муниципальной «Столовой администрации города Костромы». Об этом 17 марта сообщает СУ СКР по Костромской области.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

«В рамках проверки следствию предстоит установить точные временной период и сумму задолженности, количество работников, не получивших оплату за труд и другие обстоятельства, имеющие значение для следствия. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Ранее о проблемах с оплатой труда в муниципальной столовой писало ИА REGNUM. В настоящее время 15 работников столовой — повара, кухонные работники и служащие обратились в суд с требованием выплатить им моральную компенсацию за нарушение трудового законодательства. По большей части дел суд вынес положительно решение.

Задержки с зарплатой на предприятии начались в сентябре 2020 года и не прекратились до сих пор. По последней информации прокуратуры, поварам не выплатили 500 тысяч рублей жалования за февраль 2021 года. Руководитель МУПа Нина Коноваева объяснила ситуацию снижением потока клиентов и выручки из-за введения режима самоизоляции в марте 2020 года и написала заявление об уходе по собственному желанию. Руководство МУПом по доверенности осуществляет главный бухгалтер.