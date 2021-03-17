Москва, , 12:41 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование психиатрического освидетельствования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Закрепляется, что в случаях, установленных законодательством, для выполнения отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными или опасными условиями труда, а также осуществления отдельных видов деятельности граждане проходят психиатрическое освидетельствование. Перечень отдельных видов работ и отдельных видов деятельности, а также порядок проведения психиатрического освидетельствования устанавливаются Минздравом России.

Устанавливается, что работники, выполняющие отдельные виды работ, в том числе связанные с источниками повышенной опасности, вредными или опасными условиями труда, проходят психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в соответствии с трудовым законодательством.

Согласно поправкам, гражданин может быть признан временно непригодным вследствие психического расстройства к выполнению отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности, вредными или опасными условиями труда, а также к осуществлению отдельных видов деятельности. При этом такие ограничения на выполнение отдельных видов работ не распространяются на работников, принятых на рабочие места, специально организованные работодателем для лиц, страдающих психическими расстройствами.

Прописывается, что гражданин имеет право на прохождение повторного психиатрического освидетельствования не только по истечении срока, на который он по результатам психиатрического освидетельствования был признан временно непригодным к выполнению отдельных видов работ, а также к осуществлению отдельных видов деятельности (этот срок не может превышать 5 лет), но и в случае улучшения его психического состояния, подтвержденного заключением врача-психиатра.

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