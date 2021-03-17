Курск, , 12:40 — REGNUM В Курской области 17 марта зарегистрировано 100 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 32 тыс. 648 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 29 тыс. 370 пациентов, в том числе 105 — за последние сутки. Скончались 518 человек.