Ижевск, , 12:40 — REGNUM В Ижевске проводится проверка по факту обрушения кровли дома по улице Машиностроителей, 84. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По данным ведомства, обрушение произошло в ночь с 16 на 17 марта. Проживающие в доме граждане не пострадали, была проведена эвакуация.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению управляющей организацией требований законодательства по содержанию жилого здания. Будут установлены ответственные лица.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, было эвакуировано 46 жильцов. Большинство граждан остались у родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске (Чувашия) организована проверка по факту обрушения в детском саду крыши веранды. По предварительной версии, обрушение произошло из-за накопления снега на крыше веранды.

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