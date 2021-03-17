Оренбург, , 12:39 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 76 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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За сутки подтверждено пять смертей пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. С начала пандемии в регионе жертвами заболевания стал 681 человек.

От COVID-19 оправились 35 857 пациентов. За последние сутки из больниц выписан 51 оренбуржец.

На сегодняшний день в клиниках лечение получают 537 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 186 пациентов медики оценивают как тяжелое. На искусственной вентиляции лёгких находятся 33 пациента, а 450 пациентов получают кислородную поддержку.

С конца марта 2020 года в Оренбуржье выявлено 38 884 случая заражения коронавирусом.

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