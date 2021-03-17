Москва, , 12:38 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от руководства Twitter удалить аккаунт «МБХ медиа». Соответствующее уведомление издание получило от соцсети.

Отмечается, что в своем требовании ведомство ссылается на то, что в аккаунте «МБХ медиа» размещены информационные материалы «Открытой России».

Напомним, что основателем «Открытой России» является Михаил Ходорковский, которого в 2015 году Следственный комитет РФ заочно обвинил в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Организация «Открытая Россия» признана нежелательной на территории страны.