Грозный, , 12:37 — REGNUM В Чечне завершено расследование двойного убийства, совершенного в 2019 году. Подозреваемую в преступлении девушку признали невменяемой. Следствие выступило с ходатайством перед судом о применении к ней мер принудительного лечения, сообщили 17 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Из подробностей дела известно, что в августе 2019 года 17-летняя жительница станицы Гребенская напала ночью с ножом на свою сестру. Под удары ножа попала и мать, пытавшая защитить старшую 27-летнюю дочь.

Как выяснилось, малолетняя убийца испытывала на протяжении долгого времени неприязнь к сестре. Экспертиза показала наличие у девушки признаков хронического психического расстройства, из-за которого она не контролировала свои действия.

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