Липецк, , 12:37 — REGNUM Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи новорожденной в Липецком перинатальном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области проверит качество оказания медицинской помощи новорожденной девочке в Липецком перинатальном центре. По сообщениям СМИ, в конце февраля ребенок пострадал из-за неправильно установленного катетера. В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местный житель пожаловался, что у его дочери начался некроз тканей руки из-за катетера, девочке грозила ампутация. И хотя руку ребёнку удалось сохранить, мужчина обвинил в халатности сотрудников перинатального центра. По его мнению, катетер «не вынимали дольше положенного».

Проверку также проводит региональная прокуратура.

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