Иваново, , 12:37 — REGNUM Доследственную проверку возможного нахождения семьи из Ивановской области в рабстве из-за долга начали следственные органы региона, об этом сообщили 17 марта в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.

«В сети «Интернет» сообщалось о нахождении семьи Смирновых из Ивановской области в рабстве у другой семьи Ибрагимовых, ранее оказавшей Смирновым помощь в период трудного материального положения и теперь использующая их за это», — сообщили в СК.

Следователи намерены установить все обстоятельства, а также дать правовую оценку ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.