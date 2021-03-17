Рязань, , 12:38 — REGNUM Конкурс на должности директоров четырёх муниципальных предприятий объявлен в Рязани, сообщили 17 марта в пресс-службе мэрии. Заявки от соискателей принимают до 6 апреля.

Новых руководителей ищут в водоканал, теплосети, Кустовой вычислительный центр и муниципальный центр торгов. Документы принимают с 18 марта по 6 апреля. Второй этап конкурса проведут при наличии не менее двух кандидатов на директорскую должность, каждый претендент пройдёт индивидуальное собеседование.

«Я приглашаю всех ответственных специалистов, обладающих необходимым опытом и компетенциями, испытать свои силы в конкурсе на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий. Мы приветствуем инициативность, практический опыт, новое видение производственных процессов, а главное — неравнодушное отношение к нашему родному городу», — обратилась к кандидатам глава администрации Елена Сорокина.

В феврале 2021 в мэрии объявили о конкурсе на замещение вакансий руководящих должностей сферы городского хозяйства. Приём документов завершён, на четыре вакансии подали резюме 25 человек.