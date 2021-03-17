Рязань, 17 марта 2021, 12:38 — REGNUM Конкурс на должности директоров четырёх муниципальных предприятий объявлен в Рязани, сообщили 17 марта в пресс-службе мэрии. Заявки от соискателей принимают до 6 апреля.
Новых руководителей ищут в водоканал, теплосети, Кустовой вычислительный центр и муниципальный центр торгов. Документы принимают с 18 марта по 6 апреля. Второй этап конкурса проведут при наличии не менее двух кандидатов на директорскую должность, каждый претендент пройдёт индивидуальное собеседование.
В феврале 2021 в мэрии объявили о конкурсе на замещение вакансий руководящих должностей сферы городского хозяйства. Приём документов завершён, на четыре вакансии подали резюме 25 человек.