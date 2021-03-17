Москва, , 12:40 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в России было выпущено 124,7 тыс. автомобилей, что на 6,3% больше, чем в феврале 2020 года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

При этом с января по февраль текущего года с российских конвейеров сошло 219 тыс. легковых машин — на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые два месяца 2021 года в России было собрано 20,9 тыс. экземпляров грузовых автомобилей. Здесь рост производства был значительнее — на 49,1% больше, чем в прошлом году. В феврале с российских конвейеров сошло около 15,3 тыс. грузовиков (+45,7%).

Росту производства способствовали новые модели. Так, на Горьковском автозаводе в феврале началось производство бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next», а на заводе «ПСМА Рус» началась сборка фургона Citroen Berlingo второго поколения.

Напомним, в феврале 2021 года российские автодилеры продали 103 236 легковых автомобилей. Это на 4,5% меньше, чем в феврале 2020 года.

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