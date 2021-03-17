Москва, , 12:36 — REGNUM В Москве арестован президент «Фонда содействия безопасности» Андрей Першин. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. По решению Пресненского суда Москвы Першину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Уточнятся, что в СИЗО он пробудет до 4 мая. На аресте подозреваемого настаивало следствие. Суд это ходатайство удовлетворил.

Напомним, согласно данным следствия, Андрей Першин пытался получить со знакомого бизнесмена Сергея Мелина 24 миллиона рублей за решение проблем, возникших из-за якобы возбужденного в отношении предпринимателя уголовного дела по факту мошенничества с несколькими земельными участками.

Бывший сотрудник органов безопасности в ходе встречи с бизнесменом в офисе «ФСБ» на Полевой улице в Балашихе попросил за свои юридические услуги и решение проблем с правоохранителями переводить на счёт фонда по 1 миллиону в месяц в течение двух лет.

О таком предложении предприниматель проинформировал сотрудников Управление собственной безопасности ФСБ. После перевода первого транша в размере 100 тысяч рублей на счёт фонда, Першин был задержан.

В отношении главы ООО ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».