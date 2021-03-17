Чита, , 12:36 — REGNUM В Забайкалье по итогам 2020 года на 20% снизились основные эпидемиологические показатели по заболеваемости туберкулёзом. Об этом сообщает минздрав региона со ссылкой на информацию главного фтизиатра Минздрава РФ по Дальневосточному Федеральному округу, главного врача Забайкальского краевого клинического фтизиопульмонологического центра Павла Фадеева.

По его словам, эпидемиологическая обстановка по туберкулезу по Забайкальскому краю одна из самых благоприятных в ДФО. Уровень смертности от туберкулеза в Забайкальском крае в два раза ниже чем по ДФО и составляет 4,7 промилле на 100 тыс. населения.

Напомним, в Забайкалье сейчас определяются с источником финансирования на строительство туберкулезной больницы с поликлиническим отделением в г. Чита. Все заявки и документы переданы в бюджетную комиссию Минздрава России, где в течение 2021 года будет рассмотрен вопрос о включении строительства данного объекта в одну из федеральных программ.