Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Шесть сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти погибли от COVID-19 за 2020 год. Об этом сообщил 17 марта врио начальника Главка МВД Дмитрий Баранов, отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы не остались в стороне от пандемии. Всё это наложило отпечаток как на повседневную деятельность, так и на статистические данные. Только ежесуточно в пике пандемии 630 сотрудников полиции контролировали соблюдение режима самоизоляции», — сказал Баранов.

Он заявил, что личный состав ГУ МВД проявил высокий профессионализм и готовность с риском для собственного здоровья обеспечить безопасность граждан. Порядка пяти тысяч полицейских переболели COVID-19, или каждый пятый в гарнизоне.

«Шестерых сотрудников мы не уберегли — в силу определенных обстоятельств, как и везде», — сообщил Баранов.