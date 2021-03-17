Пенза, , 12:41 — REGNUM Пензенские медики во главе с главным врачом горбольницы №6 Дмитрием Зиновьевым выехали в Рязань. Информацию об этом 17 марта разместил губернатор Иван Белозерцев на своих страницах в соцсетях.

« Медработники осмотрят пострадавших в ДТП и примут решение об их транспортировке в пензенские учреждения здравоохранения. Помощь понадобилась шести пассажирам, все они находятся в рязанской областной больнице. Двое — в реанимации », — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, Белозерцев ранее заявил, что находится в тесном контакте с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и с региональным управлением МВД. «Если будет необходимость и позволит состояние пациентов, то мы будем готовы транспортировать наших жителей в региональные больницы спецмашинами», — говорил он.

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В результате ДТП с рейсовым автобусом Москва — Пенза в Спасском районе Рязанской области травмы различной степени тяжести получил 21 человек. Для расследования аварии создана следственная группа.

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