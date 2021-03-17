Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировано 11 летальных случаев от COVID-19. Таким образом с начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных данным заболеванием, скончались 807 человек. Об этом 17 марта сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Ленинградской области коронавирусной инфекцией заразились 38 282 человека, в том числе 127 носителей выявлено за последние сутки.

За всё время 35 806 человек выздоровели, в том числе 123 пациента — за минувшие сутки. Еще 1869 человек продолжают лечение. Умерли 807 жителей, таким образом летальность болезни в регионе превышает 2%.

Как рассказали ИА REGNUM 17 марта в областном комитете по здравоохранению, в настоящий момент в регионе развернуто 1264 койки для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них свободны 374 коек (29,59%), в том числе 151 реанимационных.

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