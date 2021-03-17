Москва, , 12:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому в Калмыкию направят более 248 млн рублей, сообщает 17 марта пресс-служба правительства России.

Денежные средства пойдут на решение проблем водоснабжения и переселение граждан из аварийного жилья. В частности, 176 млн рублей пойдёт на строительство девятиэтажки в Элисте.

«Его построят для граждан, чьи квартиры пострадали из-за взрыва бытового газа в доме №15 второго городского микрорайона», — пояснили в пресс-службе.

Также за федеральные деньги будет проведена экспертиза Ики-Бурульского водопровода, что позволит нормализовать водоснабжение в районах республики.

Указано, что решение о предоставлении средств принято после поездки Михаила Мишустина в регион.