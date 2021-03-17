Москва, , 12:32 — REGNUM В Египте после снятия ограничений на международные поездки в течение 2021 года откроются новые отели на побережье Красного и Средиземного морей, в Каире и Луксоре, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На начало 2021 года отельный фонд Египта насчитывал 205 тыс. номеров. При строительстве новые отелей появится 10 тыс. номеров. Таким образом, к концу года их количество достигнет 215 тыс. номеров.

При этом отмечается, что загрузка курортных отелей Египта в 2021 году останется низкой — средняя заполняемость отелей двух красноморских курортов — Хургады и Шарм-эль-Шейха — ожидается 38% и 35%, соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте в 2021 году планируется запустить несколько культурных проектов.

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