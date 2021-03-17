Иваново, , 12:31 — REGNUM Более 2,5 тыс. жителей Иванова остались без электроснабжения из-за аварии утром 17 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Сообщение о нарушении электроснабжения на улице Минской в областном центре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области в 07:40 17 марта.

В зону отключения попало 13 трансформаторных подстанций, 19 многоквартирных домов, 186 частных домов, 2520 человек. Ведутся работы по устранению аварии.