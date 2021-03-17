Москва, , 12:39 — REGNUM Решение властей Великобритании о наращивании своего ядерного потенциала, о котором 16 марта рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон, является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления стабильности в мире. Об этом 17 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование (этого шага — ред.), ложные», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рябков указал, что такие действия Лондона говорят о том, что фокус подхода Великобритании в международных делах сместился «в сторону абсурда» — на «собственные представления о происходящем, а не на реальные факты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия спокойно относится к угрозе введения в отношении нее новых санкций со стороны США из-за якобы имевшего места «вмешательства» российской стороны в американские выборы 2020 года.