Вашингтон, 17 марта, 2021, 12:31 — ИА Регнум. НАТО наращивает свои военные возможности в Тихоокеанском регионе, чтобыпринудить Россию к лояльности западным военно-политическим установкам, в том числе и в отношении Китая, который в Вашингтоне считают своим противником номер один, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 марта, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, Столтенберг заявил, что подъем Китая, «напористое поведение» Россиии тот факт, что «Китай и Россия больше работают вместе, проводя военные учения», является вызовом длястран НАТО.

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« Рассуждения генерального секретаря НАТО о вызовах, исходящих для альянса от сближения России и Китая, лишь подтверждают агрессивную природу НАТО и тот факт, что его военно-политические устремления далеко не ограничиваются границами Европы.

Так, Столтенберга волнуют российско-китайские учения, но они всегда проходят на значительном удалении от европейских рубежей. В то же время сам Североатлантический альянс всё ближе придвигает свою военную инфраструктуру к границам России, его учения имеют явную агрессивную в отношении нашей страны направленность. Параллельно ведущая страна НАТО — США наращивает свои военные возможности в Тихоокеанском регионе. Если, как заявил Столтенберг накануне заседания комитетов Европарламента по международным отношениям и обороне, НАТО «не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая», то зачем это делается?

Если говорить о нас, то делается это с целью принудить Россию к лояльности западным военно-политическим установкам, в том числе и в отношении Китая, который в Вашингтоне считают своим противником номер один.