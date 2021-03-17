Москва, , 12:36 — REGNUM О проблемах реализации дальневосточной мечты — «три д» заявила депутат Государственной думы Оксана Бондарь в ходе рабочей встречи членов комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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Депутат попросила обратить внимание и проработать тему жилья — дальневосточной ипотеки, в частности распространить ипотеку под 2% годовых и на те семьи, которые по возрасту «вышли» из программы, не подходят под программы строительства дома для молодой семьи, если супругам исполнилось 35 лет.

«Таких 170 семей в Магаданской области и 83 уже заявились в другие субъекты, потому там есть первичное жильё, где можно реализовать ипотеку под 5%», — пояснила Оксана Бондарь.

Вторая «д» — достаток. Депутат передала просьбу избирателей Колымы о возвращении возможности приобретения субсидированных авиабилетов для льготных категорий.

Также есть проблемы с целевым обучением — с 2016 по 2020 годы 7592 человека обучились, из них 2046 расторгли договора. Бондарь предложила распространять меры поддержки и для целевиков, которые возвращаются на Дальний Восток после обучения.

Заместитель главы Минвостокразвития Марат Шамьюнов поддержал озвученные направления, и заявил о разработке в правительстве РФ фронтальной стратегии «комплексного меню ипотеки», в котором, возможно, и будут преференции для таких категорий жителей, которым исполнилось 35 лет.

Также Шамьюнов обещал содействие и возможное включение в Национальную программу развития Дальнего Востока вопросов трудовой мобильности обучающихся по целевым договорам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о мечте дальневосточников, которую его ведомство должно исполнить.

«Дальневосточная мечта — мы её по современному называем «три д» — дом, достоинство и достаток», — сказал Алексей Чекунков.