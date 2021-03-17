Южно-Сахалинск, , 12:30 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что в тех районах, куда невозможно проложить трубу для снабжения газом, будет использоваться сжиженный природный газ. До 2025 год глава региона обещает выполнить на 100% газификацию области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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«Сахалин является значимым центром добычи газа. И, безусловно, несправедливо, что жители и предприятия региона не обеспечены в полной мере этим видом топлива. Поэтому вместе с Газпромом мы ведем серьезную работу по газификации области», — сказал Лимаренко.

Он отметил, что трубу с газом невозможно провести на Курилы, поэтому вопрос газификации островов будет решаться с помощью СПГ.

«Природный газ необходимо доводить до каждого дома, до каждого предприятия на Сахалине и Курилах. Жители островного региона должны дышать чистым воздухом, а не копотью от угля и мазута», — подчеркнул Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока объединяет"низкая обеспеченность природным газом», заявил 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО.