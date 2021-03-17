Пермь, , 12:29 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 17 марта, выявлено 136 случаев заражения коронавирусом. Второй день подряд суточный показатель фиксируется на одном и том же уровне, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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Среди новых носителей коронавируса 16 детей. Из 136 человек в больнице лечение получают 37 пермяков, остальные находятся дома под наблюдением медиков.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 49 509 заражений коронавирусом. Выздоровели 43 100 человека. От COVID-19 скончались 1849 пермяков. За последние сутки подтверждено девять летальных исходов.

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