Москва, 17 марта, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о назначении президентом РФ не военных на воинские должности, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Законопроектом предусматривается, что президент РФ назначает граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, и освобождает их от указанных должностей.