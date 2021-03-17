Курск, , 12:27 — REGNUM Первым заместителем губернатора Курской области с 16 марта назначен Алексей Смирнов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

С 2018 года Смирнов занимал пост заместителя губернатора. Направления, которые он курировал в этой должности, останутся за ним. Кроме этого в ведение вице-губернатора передается и комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Заместителем губернатора вместо Смирнова назначена Ольга Родионова, которая до этого исполняла обязанности председателя комитета финансов Курской области. Временно исполняющим обязанности председателя комитета финансов Курской области назначили Аллу Сивцеву, до этого занимавшую должность заместителя председателя финансового комитета.

Координировать работу комитета региональной безопасности Курской области и курировать взаимодействие с силовыми структурами будет замгубернатора Юрий Князев. Комитет финансово-бюджетного контроля Курской области переходит в непосредственное подчинение губернатору Роману Старовойту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после двух лет работы прежний вице-губернатор Станислав Набоко покинул администрацию и ушёл работать в «РОСДОРНИИ».

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