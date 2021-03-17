Ижевск, , 12:27 — REGNUM По программе туристического кэшбека в Удмуртии отдохнули 230 человек. Было продано путёвок на общую сумму 9 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу минэкономики региона Михаила Тумина.

«В соответствии с неофициальным рейтингом, составленным системой онлайн-бронирования TravelLine, которой пользуются большое количество гостиниц и санаториев в России, по итогам второго этапа программы Удмуртия заняла 5 место среди регионов по количеству приобретенных койко-мест», — уточнил он.

В программе приняли участие 10 организаций туристической отрасли республики.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд рублей на возобновление программы туристического кешбэка. Третий этап программы начнётся уже в марте 2021 года. Точные даты позднее объявят в Ростуризме. Возвращается до 20% потраченных на отдых денег, но не более 20 тыс. рублей.