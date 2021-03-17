Воронеж, , 12:26 — REGNUM В Воронежской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки, которая опубликовала в соцсети видео с избиением 14-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Инцидент произошёл в сентябре 2020 года в Семилукском районе. По данным следствия, 17-летняя жительница Семилукского района (на тот момент ей было 16 лет) в ходе ссоры с 14-летней школьницей, избила её, а затем заставила её снять с себя одежду. Измывательства на камеру мобильного телефона снимал другой подросток.

«В последующем обвиняемая переслала указанную видеозапись пользователям социальной сети, совершив тем самым незаконное распространение сведений о частной жизни потерпевшей, составляющих её личную тайну, без согласия последней», — уточнили в СК.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Обвиняемая в ходе следствия признала вину.

По делу утверждено обвинительное заключение, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.