Киев, 17 марта 2021, 12:31 — REGNUM Сенсорную кнопку, которую надо держать во время голосования в Верховной раде, можно «обмануть». Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура 17 марта в комментарии журналистам информационного агентства «УНИАН».
На уточняющий вопрос о том, можно ли в таком случае заниматься «кнопкодавством», то есть голосовать вместо кого-то из коллег, депутат ответил, что не знает, «но сенсорную кнопку можно обмануть».
Напомним, ранее в сессионном зале Верховной рады установили сенсорную кнопку, которые парламентариям необходимо удерживать одной рукой, а второй рукой нажимать кнопку для голосования. Таким образом, в Раде попытались избавиться от «кнопкодавства».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин пошутил, что в Раде нужно установить ещё несколько педалей, чтобы при голосовании были задействованы все конечности депутатов парламента.
Читайте ранее в этом сюжете: Систему для голосования в Раде раскритиковали за унижение депутатов