Киев, , 12:31 — REGNUM Сенсорную кнопку, которую надо держать во время голосования в Верховной раде, можно «обмануть». Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура 17 марта в комментарии журналистам информационного агентства «УНИАН».

"Я купил… такую подушечку, которая нагревается. И просто ставишь тёплую подушку, и она работает, эта сенсорная кнопка», — рассказал он.

На уточняющий вопрос о том, можно ли в таком случае заниматься «кнопкодавством», то есть голосовать вместо кого-то из коллег, депутат ответил, что не знает, «но сенсорную кнопку можно обмануть».

Напомним, ранее в сессионном зале Верховной рады установили сенсорную кнопку, которые парламентариям необходимо удерживать одной рукой, а второй рукой нажимать кнопку для голосования. Таким образом, в Раде попытались избавиться от «кнопкодавства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат парламента от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин пошутил, что в Раде нужно установить ещё несколько педалей, чтобы при голосовании были задействованы все конечности депутатов парламента.

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