Москва, , 12:26 — REGNUM Россия в рамках международного обмена будет получать банковскую информацию от налоговых органов других государств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

Отмечается, что поскольку Россия приняла на себя обязательства по международному обмену информацией в налоговых целях, уточняется перечень сведений, которые банки обязаны будут предоставлять по мотивированному запросу налогового органа.

«В свою очередь Россия также будет получать такую информацию от других стран», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 17 марта, Федеральная налоговая служба может запрашивать у банков копии паспортов клиентов, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, документы о представителях клиентов и другие документы. Такое право налоговикам даёт вступивший в силу закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным 17 февраля и разрешающий расширенный доступ к банковской тайне.

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