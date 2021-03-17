Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о возможности назначения административного наказания в размере менее минимального размера административного штрафа, установленного регионом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Закон был разработан в целях реализации постановления Конституционного суда.

При этом минимальное пороговое значение административного штрафа, при котором возможно назначение штрафа ниже низшего предела, понижено для граждан с 10 тыс. до 4 тыс. рублей, а для должностных лиц — с 50 тыс. до 40 тыс. рублей.

Предлагается предусмотреть возможность назначения юрлицу административного наказания в размере менее минимального размера административного наказания, установленного санкцией соответствующей статьи (части статьи) закона субъекта РФ об административных правонарушениях.

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