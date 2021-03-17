Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM Казахстанские предприниматели планируют попросить российскую сторону изменить порядок въезда и выезда для представителей бизнеса, сообщили в пресс-службе национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

Председатель правления палаты Аблай Мырзахметов уточнил, что в конце марта этот вопрос будет вынесен на двусторонне обсуждение с Россией. Закрытые границы усложняют казахстанским предпринимателям закупку стройматериалов и оборудования в России.

Кроме того, при создании новых рабочих мест необходимо подготовить сотрудников. Это зачастую требует обучения в России, сообщили в национальной палате.

Кроме того, предприниматели просят разрешение на пересечение границы, чтобы осмотреть оборудование для проверки его качества. «Станок — это не пицца, его по телефону не закажешь», — пожаловалися гендиректор ТОО «Барс-Nord» Владимир Богданов.

По его словам, сложившиеся условия сформировали устойчивый теневой бизнес по доставке граждан Казахстана в Россию и обратно.