Сеул, , 12:51 — REGNUM К концу марта правительство Южной Кореи намерено принять меры по предотвращению спекуляций с недвижимостью и реформированию Корейской земельной и жилищной корпорации (LH), оказавшейся в центре громкого скандала. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление было обнародовано 17 марта в ходе совещания министров, посвященного политике в области недвижимости.

По его словам, правительство намерено предложить комплексные меры для предотвращения спекуляций землёй, которые обхватят способы выявления подобных случаев, назначение наказания и конфискацию незаконно полученных доходов.

В целях подготовки к реформированию Корейской земельной и жилищной корпорации представители правительства проинспектируют «функции, организационную структуру, трудовые ресурсы и систему поддержания дисциплины в данном учреждении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Южной Кореи извинился перед жителями страны за коррупционный скандал, в который оказались вовлечены сотрудники Корейской земельной и жилищной корпорации (LH).

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