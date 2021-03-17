Москва, 17 марта, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентарием предложить поправки в Уголовный кодекс о наказании за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов, а также поправки в КоАП о наказании юрлиц за такие деяния для обсуждения в рамках ПА ОДКБ, СНГ, ПАСЕ и ПА ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Ветераны

«Хотелось бы предложить комитетам по СНГ, по безопасности, коллегам, которые работают в Парламентской ассамблее ОДКБ, объединяющей шесть стран ПА СНГ рассмотреть этот законопроект как модельный для того, чтобы он был рассмотрен и, возможно, принят в тех странах, с кем мы активно взаимодействуем», — сказал Володин.

Также, по его словам, правильно было бы вопрос обсудить в ПАСЕ и ПА ОБСЕ.

«Думаю, нас поддержат коллеги, которые здраво мыслят», — добавил он.

Читайте также: Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма

Госдума в третьем чтении приняла закон о наказании за реабилитацию нацизма, а также предполагает срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны — до пяти лет, максимальный штраф — до 5 млн рублей.

«Защитив историческую память, мы защитим наших дедов, кто пожертвовал собой ради того, чтобы мир был сегодня», — сказал Володин.