Казань, , 12:22 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус выявили у 48 человек. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 49 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 17 марта, подтверждено 18 830 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 486 пациентов, за сутки — 67 человек. Всего произошли 383 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за сутки три пациента не справились с болезнью, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших накануне госпитализировали 17 человек, 31 — лечатся на дому. Больше всего инфицированных за сутки выявили среди жителей в возрасте от 30 до 50 лет — 22 человека. Среди жителей Казани — 18 новых носителей вируса, остальные проживают в районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям, люди с нормальным весом, которые шли медленнее пяти километров в час, почти в 2,5 раза чаще в более тяжёлой форме переносили COVID-19 и в 3,75 раза чаще умирали от вируса, чем люди с нормальным весом и быстрым темпом ходьбы.

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