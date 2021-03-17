Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 44 случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

По информации на 17 марта, с начала пандемии в республике официально подтверждено 22 169 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 44.

Вылечились 20 242 человек, что составляет 91,3%. Из них за последние сутки выписаны из больниц 34 пациента. Официально диагноз COVID-19 в настоящее время поставлен 799 пациентам.

Также в Чувашии зарегистрировано семь летальных исхода от COVID-19. Всего в республике скончались 1128 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что в республике на крупных предприятиях начался второй этап вакцинации от COVID-19. Ранее специалисты Второй городской больницы за три дня завершили второй этап бесплатной добровольной вакцинации от коронавируса на Чебоксарском заводе промышленных тракторов: иммунизацию завершили 143 человека.