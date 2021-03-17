Улан-Удэ, , 12:19 — REGNUM Новым министром природных ресурсов и экологии Бурятии назначен президент Союза охот‑ и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока Сергей Матвеев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Он родился в 1980 году в Улан-Удэ. В 2002 году с отличием окончил Физико-технический факультет Бурятского государственного университета, специализируясь в области космической физики. Работал в учебном заведении, затем перешёл в администрацию президента и правительства региона.

С 2004 года проживал в Иркутске, трудился в бизнес-структурах, основал ИТ-компанию. С 2019 года работал «в коммерческом сегменте», занимаясь вопросами цифровизации в сфере экологии. В 2020 году основал некоммерческую организацию охот‑ и лесопользователей.