Прага, , 12:19 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda представил раллийный хэтчбек Fabia Rally2 evo Edition 120. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В общей сложности будут собраны 12 экземпляров хэтчбека. Новинка создана в честь 120-летия участия бренда в автогонках.

«За это время техника из Млада-Болеслава завоевала большое количество наград. Среди последних достижений ŠKODA Motorsport — победа на чемпионате мира по ралли FIA в сезоне 2019 года. Тогда заводской экипаж в составе пилота Калле Рованпера (Kalle Rovanperä, Финляндия) и его штурмана Йонне Халттунен (Jonne Halttunen, Финляндия) на ŠKODA FABIA R5 evo стали чемпионами мира в классе WRC 2 Pro», — говорится в сообщении компании.

Лимитированная версия получила дополнительное оборудование, спецокраску кузова и эксклюзивные аксессуары.

Автопроизводители оснастили модель колесными дисками из магниевого сплава и светодиодными фарами, дополненными опцией углового освещения. В машине имеются: сумка из верблюжьей кожи для питьевой воды, ремни, разного рода держатели и многое другое.

За доплату авто может получить более скоростную версию модели, скорость которой составляет 202 км/ч.

Ранее компания Skoda в России объявила об отзыве 685 машин из-за ошибки программного обеспечения блока управления двигателя. Под отзывную кампанию попали модели Octavia, реализованные с 2014 по 2016 год.

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