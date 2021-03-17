Ярославль, 17 марта 2021, 12:17 — REGNUM За минувший год в Ярославской области выявлено 34 777 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный оперштаб.

Ярославская инфекционная больница
Ярославская инфекционная больница

Как ранее сообщало ИА REGNUM первый случай COVID-19 в регионе был установлен и официально подтвержден 17 марта 2020 года. Заболела женщина, вернувшаяся на родину из Доминиканской республики. Как пояснили в региональном департаменте депздрава, за ее состоянием здоровья после выписки из больницы медики не наблюдают.

Всего за год коронавирус официально выявлен у 2,8 процента жителей региона, это почти 35 тысяч человек. При этом выздоровели и выписаны 33 400 человека. В регионе подтверждено 456 летальных исходов.

За минувшие сутки в Ярославской области зарегистрировано 102 новых случая коронавируса, 80 человек выздоровели, подтверждено 2 летальных исхода. Прямо сейчас коронавирусом инфицирован 921 житель Ярославской области.

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