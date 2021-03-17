Ярославль, , 12:17 — REGNUM За минувший год в Ярославской области выявлено 34 777 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на федеральный оперштаб.

Ярославская инфекционная больница

Как ранее сообщало ИА REGNUM первый случай COVID-19 в регионе был установлен и официально подтвержден 17 марта 2020 года. Заболела женщина, вернувшаяся на родину из Доминиканской республики. Как пояснили в региональном департаменте депздрава, за ее состоянием здоровья после выписки из больницы медики не наблюдают.

Всего за год коронавирус официально выявлен у 2,8 процента жителей региона, это почти 35 тысяч человек. При этом выздоровели и выписаны 33 400 человека. В регионе подтверждено 456 летальных исходов.

За минувшие сутки в Ярославской области зарегистрировано 102 новых случая коронавируса, 80 человек выздоровели, подтверждено 2 летальных исхода. Прямо сейчас коронавирусом инфицирован 921 житель Ярославской области.

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