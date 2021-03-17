Ижевск, , 12:17 — REGNUM ЦИК России рекомендовал назначить на пост главы Центризбиркома Удмуртии Вениамина Соломенникова, который ранее был назначен членом избиркома республики с правом решающего голоса. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета республики 2 марта текущего года омбудсменом Удмуртии был избран Виктор Кушко, который ранее возглавлял республиканский ЦИК.

На прошлой неделе бывший уполномоченный по правам человека в Удмуртии Соломенников был назначен членом Центризбиркома республики с правом решающего голоса. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов.

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