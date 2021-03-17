Оренбург, 17 марта, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту массового отравления бездомных собак во дворе многоэтажного дома по ул. Гагарина. Собран материал проверки, по ее окончанию будет принято процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

(сс) LUM3N Собака

Напомним, в месенджерах опубликованы фотографии мертвых собак. Автор фото заявил, что животных массово отравили. Мучения собак происходили на глазах детей. Удалось спасти одно животное. За свой счет неравнодушные жители отвезли собаку в ветклинику.

Стоит отметить, что в Оренбурге развелось так много бездомных и не всегда дружелюбных собак, что терпение людей лопается. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как мужчина стреляет днем в уличную собаку. Недавно в интернете разместили фото руки школьницы, которая пострадала от нападения собаки. Впоследствии по факту халатности должностных лиц УЖКХ возбудили уголовное дело.

В Оренбурге заявки по поводу бездомных собак принимает муниципальная диспетчерская служба (30−40−40). Однако специалисты не могут сказать, когда заявка будет удовлетворена. Все сигналы передают в УЖКХ. Между тем, в городе отсутствует муниципальный приют для бездомных животных, отстрел собак запрещен, а отлов и содержание животных должны происходить согласно закону.

Между тем, договор на отлов бродячих собак до сих пор не заключен. Таким образом, в Оренбурге сложилась ситуация, когда отлов не осуществляется, собаки множатся. Кто-то терпит и подавляет страх, передвигаясь по городу, кишащему собаками. У кого-то терпение лопается, и начинается самосуд.