Минск, , 12:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии провели обыски в доме рок-музыканта, солиста панк-группы Amaroka Дмитрия Афанасенко. Об этом 17 марта сообщает белорусский незарегистрированный в стране правозащитный центр «Весна».

"Сегодня с утра в частном доме известного музыканта и автореставратора Дмитрия Афанасенко, а также в квартире его родителей проходят обыски», — говорится в сообщении.

При этом сам Афанасенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что правоохранителям поступило сообщение о том, что он и его брат якобы являются членами оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ).

«У нас обыск и в Минске, и на даче, донос о том, что я и мой брат организовали штаб БНФ, где есть оружие и взрывчатые вещества», — говорится в сообщении солиста панк-группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что адвокаты обжаловали обвинение члену так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку.